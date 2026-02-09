Подмосковные тяжелоатлеты завоевали пять медалей Кубка России

Подмосковные тяжелоатлеты завоевали пять медалей Кубка РоссииСпортсмены из Московской области завоевали пять медалей на Кубке России по тяжёлой атлетике, который завершился в Люберцах. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
В активе представителей Подмосковья – три золота, серебро и бронза.
Золотые награды в различных весовых категориях взяли Алина Гузикова, Максим Могучев и Варвара Кузьминова. Серебряным призёром стала Софья Врагова, бронзовым – Александра Фурдик.
В женском командном зачёте Московская область заняла первое место. На втором и третьем – Краснодарский край и Москва.
Кубок России по тяжёлой атлетике собрал 232 спортсмена – 153 женщины и 144 мужчины. В этом году соревнования стали отборочным стартом на чемпионат Европы 2026 в Грузии и первым этапом отбора на Спартакиаду сильнейших.