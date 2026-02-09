Достижения.рф

Конькобежцы из Подмосковья стали победителями и призёрами первенства России

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и одну серебряную медаль завоевали представители подмосковной команды на первенстве России по конькобежному многоборью. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.



Две награды сборной Подмосковья принесло спринтерское многоборье среди юниорок.

«На высшую ступень пьедестала почёта в этой дисциплине поднялась Ксения Сиразева с результатом 160.510, а серебро завоевала её землячка Мария Логинова, набравшая 162.970. Бронза досталась москвичке», — говорится в сообщении.
Кроме того, золотую медаль выиграл по итогам спринтерского многоборья среди юниоров Савелий Пронин с 146.080 очка. Серебро завоевал представитель Кировской области, а бронзу — спортсмен из Татарстана.

Соревнования проходили в Челябинске с 4 по 6 февраля.
Лев Каштанов

