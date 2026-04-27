«Чеховские медведи» рассказали, как пробились в полуфинал гандбольной Суперлиги

27 апреля 2026, 14:00

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» добыл путёвку в полуфинал чемпионата России в Суперлиге, обыграв «Динамо-Сунгуль» из Челябинска со счётом 31:28. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.





После поражения в первом четвертьфинальном матче задача была максимально сложной. Нужно было не просто победить, а отыграть разницу в два очка.



Уже в первом тайме хозяева задали темп и завершили его со счётом 13:10. Во второй половине матча гости пытались сопротивляться, но спортсмены из Подмосковья довели поединок до нужного результата и оформили выход в полуфинал.

«Игра получилась очень трудной. Мы довольны, что вышли в полуфинал, хотя разница в сегодняшнем матче составила всего три мяча. Это показывает, что игра шла до последней секунды», – сказал игрок ГК «Чеховские медведи» Антон Аксюков.