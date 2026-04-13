В Чехове определили победителей всероссийского турнира по гандболу
В городском округе Чехов завершились XVII всероссийские соревнования по гандболу «Герои Города» среди любительских и профессиональных команд, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Турнир проводится уже девятый год и вырос из локального в крупнейший в стране. Если на первых состязаниях участвовало всего 6 местных коллективов, то в этом году на площадку вышли 45 команд из 10 городов России. Среди профессионалов сильнейшим стал «Большой Серпухов», второе место занял «ССК Финансовый университет», третье — «УОР №4».
В женском дивизионе победили «Бобры леди», серебро у «Грозы», бронза — у «Губернского созвездия». Среди мужчин-любителей лучшей признана команда «Senator», второй — «Вымпел», третьей — «Протвино». У юношей первое место у «Чехова-2», второе — у «Импульса», третье — у «Кунцево». В категории «девушки» золото взяли «Лисы», серебро — «Губернские песцы», бронзу — «Молния».
Организаторы также назвали лучших игроков и бомбардиров в каждой категории. Поскольку финал турнира выпал на День космонавтики, всё соревнование прошло в космической тематике, а для тренеров ввели номинацию «Лучший командир экипажа». Победителей в ней отметили в семи возрастных и профессиональных группах.
Турнир проходил с 10 по 12 апреля 2026 года во Дворце спорта «Олимпийский» имени Максимова в Чехове в рамках федеральной программы «Спорт России». Следующие соревнования запланированы на декабрь 2026 года.
