«Чеховские медведи» сыграют в ¼ финала SEHA – Gazprom League с пермяками

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Гандболисты из подмосковного клуба «Чеховские медведи» встретятся в четвертьфинале SEHA – Gazprom League с командой «Пермские медведи», матч состоится в понедельник, 3 марта, в Перми, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Команда находится в хорошем игровом тонусе, поэтому будем биться только за победу. (…) Думаю, что победит тот, кто сделает меньше ошибок, кто сыграет более дисциплинированно, потому что команда Перми – это очень серьезный соперник, который не простит расхлябанности», — сказал капитан «Чеховских медведей» Кирилл Котов.Ответная встреча «Чеховских медведей» с «Пермскими медведями» состоится в Чехове 8 марта.
В других четвертьфиналах SEHA – Gazprom League 1 марта команда «СКА-Минск» сыграет с «Мешков Брест», а «ВиктОр» с ЦСКА, а на второе марта назначен матч команд «Машека» и «Зенит».
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