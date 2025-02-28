«Не продали — значит рассчитывают»: Ещенко об отсутствии новичков в «Краснодаре»

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Краснодарские «быки» не продали своего полузащитника Эдуарда Сперцяна из расчета на него. Такое предположение порталу Metaratings.ru сделал чемпион России 2017 года в составе «красно-белых» Андрей Ещенко.
«Это внутренняя кухня клуба. Руководство лучше знает, кого надо продавать, а кого – нет. Раз его не продали, значит на него рассчитывают», — прокомментировал собеседник вопрос о том, логично ли выглядит решение не продавать игрока.Ещенко подчеркнул, что не стоит приравнивать набор игроков к достижению результата. По его словам, это касается любого клуба.
«Правильно ли поступил клуб, не взяв никого зимой, мы узнаем только в мае», — резюмировал Ещенко.В настоящее время «Краснодар» набрал 39 очков.
Ранее эксперт оценил шансы «Армейцев» оказаться в топе-3 чемпионата России.
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