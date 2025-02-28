«Не моя проблема»: нападающий «Динамо» Комтуа о критике в свой адрес

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Бомбардира московского «Динамо» хоккеиста Максима Котуа не волнует критика в его адрес, а также, что его жесткий стиль игры не нравится другим командам. Об этом нападающий заявил в беседе с порталом Metaratings.ru.
«На самом деле, здесь очень мало парней, которые играют в подобном стиле. В этом плане КХЛ сильно отличается от североамериканского хоккея, так как лига не такая контактная. Я играл так всегда, начиная с самого детства. Это помогает мне включаться в игру и становиться лучше. Если другим командам что-то не нравится, то это не моя проблема. Моя задача — не переходить границу дозволенного. Думаю, пока что у меня получается», — пояснил собеседник.
Форварду 26 лет. В своем первом сезоне в КХЛ он выступил в 53 играх, заработав 43 очка с 65 штрафными минутами.
Ранее сообщалось, к чьему рекорду приблизился хоккеист Александр Овечкин.
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