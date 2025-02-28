Соревнования ЦФО по танцевальному спорту в Лобне собрали 1,8 тыс. участников

Двенадцать новых лифтов установят в девяти многоквартирных домах, расположенных в городском округе Красногорск, в текущем году в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», информацию об этом пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области разместила на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».