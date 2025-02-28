Соревнования ЦФО по танцевальному спорту в Лобне собрали 1,8 тыс. участников

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Более 1,8 тыс. человек принимают участие в чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по танцевальному спорту, который стартовал в подмосковной Лобне 27 февраля, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
На церемонии открытия соревнований спортсменов поприветствовал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
Соревнования проводятся во дворце спорта «Лобня», они завершатся 3 марта.
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«Рад всех видеть на подмосковной земле, желаю вам, самое главное, обойтись без травм. Ну и хочу пожелать удачи судьям, чтобы вы не допускали ошибок, чтобы всё прошло достойно», — сказал Дмитрий Абарёнов.Участниками первенства ЦФО стали свыше полутора тысяч спортсменов из 18 российских регионов. В подмосковную команду вошли 368 человек. Кроме того, более 800 спортсменов участвуют в чемпионате ЦФО, в том числе 104 представителя Московской области.
Соревнования проводятся во дворце спорта «Лобня», они завершатся 3 марта.
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