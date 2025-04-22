«Чеховские медведи» стали полуфиналистами чемпионата России по гандболу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Чеховский гандбольный клуб «Чеховские медведи» пробился в полуфинал Суперлиги чемпионата России. Во втором четвертьфинальном матче он уверенно победил «Динамо Астрахань» – 38:25, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Игра прошла на большой спортивной арене Дворца спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова в Чехове. С первых минут встречи хозяева захватили инициативу и удерживали её на протяжении всей игры.
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«К перерыву разрыв в счёте достиг 11 мячей. Во второй половине матча «Чеховские медведи» продолжили наращивать преимущество, а команда из Астрахани начала допускать много ошибок. К середине второго тайма «Динамо» осталось без главного тренера, так как Георгий Заикин был дисквалифицирован за недовольство действиями судей», – рассказали в ведомстве.Лучшими бомбардирами в составе победителей стали Александр Котов и Александр Ермаков. Каждый забросил в ворота соперника по шесть мячей.
«Первая игра немного не удалась, провалили защиту и сделали много потерь. А во второй учли все ошибки и показали хорошую игру. Вот и всё», – прокомментировал победу линейный игрок команды из Чехова Ермаков.Первый матч полуфинала «Чеховские медведи» проведут на выезде, ответная встреча состоится дома. Соперником подмосковной команды стал столичный ЦСКА, победивший в серии четвертьфинальных игр «Пермских медведей».
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Лора Луганская