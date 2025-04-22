Юные гимнастки из ЦФО соберутся в Раменском на Спартакиаду

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
В Раменском 22-25 апреля пройдёт II этап VI летней Спартакиады молодёжи России по художественной гимнастики. Соревнования состоятся в спорткомплексе «Борисоглебский», сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«В Раменском соберутся юные гимнастки 2004-2008 годов рождения из регионов Центрального федерального округа. Девушки выступят в индивидуальной программе и групповых упражнениях», – рассказали в администрации.Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Соревнования стартуют в полдень 23 апреля. Вход для зрителей в спорткомплекс будет свободным.
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