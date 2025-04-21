Подмосковный борец Кажаров победил на первенстве России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Борец из Подольска Ислам Кажаров завоевал золотую медаль первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года памяти трёхкратного победителя Олимпийских игр Бувайсара Сайтиева, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Ислам Кажаров, выступавший в весовой категории до 70 килограммов, на пути к высшей ступени пьедестала провёл шесть победных матчей. В 1/32 он победил Магомеда Эльдарова из Чечни, в 1/16 — борца из Ингушетии Ахмеда Ахильгова, в 1/8 — ещё одного представителя Ингушетии Ислама Газикова, в одной четвёртой финала одолел дагестанского спортсмена Рамазана Абдулкадырова, в полуфинале — Сергея Клименко из Дагестана. А в финале — москвича Инала Чельдиева», — говорится в сообщении.Турнир проводился в Грозном с 16 по 21 апреля. Участие в соревнованиях приняли более 500 спортсменов из 48 российских регионов.
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