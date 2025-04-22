Звёздные спортсмены посетят матчи «Финала четырёх» Школьной лиги Подмосковья

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Именитые спортсмены станут гостями решающих состязаний Школьной лиги Московской области – «Финала четырёх». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Игры по футзалу пройдут 29 апреля в Щёлкове на базе универсального спортивного комплекса «Подмосковье». Гостями станут двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА Евгений Алдонин, а также трёхкратный обладатель Кубка России, чемпион Голландии Дмитрий Булыкин.
Финалистов в шахматных баталиях поприветствует чемпион России до 15 лет по шахматам, подольский спортсмен, входящий в топ-10 лучших юных игроков мира Святослав Лисенков. Матчи состоятся 24 апреля в Балашихе в усадьбе Горенки.
Самой многочисленной по составу звёздных гостей станет финальная часть соревнований Школьной лиги по волейболу.
По итогам «Финалов четырёх» в каждой дисциплине будут определены абсолютные чемпионы. Найти расписание финальных игр и посмотреть прямые трансляции можно в аккаунтах Школьной лиги в ВК и Телеграм.
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Финалистов в шахматных баталиях поприветствует чемпион России до 15 лет по шахматам, подольский спортсмен, входящий в топ-10 лучших юных игроков мира Святослав Лисенков. Матчи состоятся 24 апреля в Балашихе в усадьбе Горенки.
Самой многочисленной по составу звёздных гостей станет финальная часть соревнований Школьной лиги по волейболу.
«Матчи посетят олимпийский чемпион, победитель Мировой лиги и Лиги наций, обладатель Кубка мира, чемпион мира среди юниоров Александр Соколов, чемпионка Европы, трёхкратный обладатель Суперкубка России, Елизавета Синицына из московского «Динамо», чемпион Европы Антон Аношко, чемпионка мира Леся Махно и бронзовый призёр чемпионата России Александра Коруковец из клуба «Заречье-Одинцово. Волейбольные финалы пройдут в Подольске 28 апреля на базе СК «Юность», – добавили в министерстве.На муниципальном этапе в проекте участвовали более 10 тыс. юных спортсменов. Соревнования регионального этапа Школьной лиги проходили в четырёх дисциплинах – футзале, волейболе, баскетболе 3х3 и шахматах. Команды состязались в Западной и Восточной конференциях.
По итогам «Финалов четырёх» в каждой дисциплине будут определены абсолютные чемпионы. Найти расписание финальных игр и посмотреть прямые трансляции можно в аккаунтах Школьной лиги в ВК и Телеграм.
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Лора Луганская