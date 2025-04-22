Звёздные спортсмены посетят матчи «Финала четырёх» Школьной лиги Подмосковья

В России и за рубежом 25 апреля можно будет присоединиться к масштабной исторической акции «Диктант Победы», организованной «Единой Россией». В этом году проект охватит 35 тыс. площадок по всей стране и в 89 других государствах, сообщили в пресс-службе Московского областного регионального отделения партии.