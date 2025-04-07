«Чеховские медведи» выиграли золото первенства России по гандболу

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
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Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
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Гандбольный клуб «Чеховские медведи-УОР №4» из Подмосковья досрочно завоевал чемпионский титул молодёжного первенства России, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
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Дайана Хусинова