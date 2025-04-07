В Люберцах определились победители финала школьной Лиги Подмосковья по тэг-регби

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В городском округе Люберцы состоялись финальные соревнования подмосковной школьной спортивной Лиги по тэг-регби. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Первое место среди учащихся 2014-2015 годов рождения заняла сборная городского округа Краснознаменск. Серебряные медали завоевали спортсмены из Долгопрудного. Среди участников 2016-2017 годов рождения не было равных представителям Серпухова. В финале они переиграли сборную городского округа Домодедово. Лучшие команды турнира примут участие во всероссийском этапе, который состоится в Москве.
В сезоне 2024-2025 лига расширила границы и объединила свыше 3 тыс. участников из 453 команд. К проекту присоединились ученики младших классов. Таким образом, к 368 действующим командам средней школы в этом учебном году примкнули ещё 85 коллективов младших классов.
Тэг-регби – бесконтактный формат регби, в котором запрещены силовые приёмы и физическое взаимодействие между игроками. Это делает игру максимально безопасной. Основные отличия от классического регби – в облегчённом формате для детей нет схваток и вбрасывания из аута, а захваты запрещены.
Интеграция этой дисциплины в учебный процесс на уроках физкультуры началась в регионах России несколько лет назад.
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«Мы очень рады, что практически каждую неделю в разных уголках нашей страны проводятся такие замечательные соревнования. Ещё несколько лет назад мы даже и представить не могли, что дети будут в таких комфортных условиях на современных аренах играть в регби», – сказал на церемонии открытия спортивный директор федерации регби России Сергей Марков.За игрой юных спортсменов наблюдали профессиональные регбисты из клуба «ВВА-Подмосковье». Ведущим мероприятия стал экс-капитан сборной России по регби, многократный чемпион России, чемпион Англии Василий Артемьев.
В сезоне 2024-2025 лига расширила границы и объединила свыше 3 тыс. участников из 453 команд. К проекту присоединились ученики младших классов. Таким образом, к 368 действующим командам средней школы в этом учебном году примкнули ещё 85 коллективов младших классов.
Тэг-регби – бесконтактный формат регби, в котором запрещены силовые приёмы и физическое взаимодействие между игроками. Это делает игру максимально безопасной. Основные отличия от классического регби – в облегчённом формате для детей нет схваток и вбрасывания из аута, а захваты запрещены.
Интеграция этой дисциплины в учебный процесс на уроках физкультуры началась в регионах России несколько лет назад.
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Лора Луганская