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Всемирный день здоровья собрал в подмосковных парках свыше 7,5 тыс. человек

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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В 56 подмосковных парках прошли мероприятия в преддверии Всемирного дня здоровья. В них участвовали более 7,5 тыс. жителей и гостей региона, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В 37 парках состоялись выездные диспансеризации – обследование прошли более 900 человек. На 35 парковых территориях гости послушали лекции о здоровом образе жизни. Акции Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошли в 16 парках. А массовые зарядки собрали любителей физкультуры в 39 парках. В 26 открыли беговой сезон», – рассказали в министерстве.
День здоровья в подмосковных парках отметили при поддержке Министерства культуры и туризма, Минспорта, Минздрава Московской области, а также Московской областной дирекции по развитию парков.

Всемирный день здоровья ежегодно отмечается 7 апреля.

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«Чеховские медведи» выиграли золото первенства России по гандболу
07 апреля 2025, 17:36

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Гандбольный клуб «Чеховские медведи-УОР №4» из Подмосковья досрочно завоевал чемпионский титул молодёжного первенства России, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Подопечные Василия Филиппова провели два матча против команды «Динамо-Сунгуль-2» 4 и 5 апреля и уверенно победили в обеих встречах — 37:17 и 35:9. Эти успехи обеспечили чеховской команде досрочное первое место в турнирной таблице.

В первой игре наибольшую результативность показали Владислав Алексанян и Максим Беликов — каждый из них забросил по шесть мячей. Во втором матче Алексанян вновь стал лидером по голам, отличившись уже семь раз.

Для «Чеховских медведей-УОР №4» это золото стало первым с 2020 года. В текущем сезоне команда не потерпела ни одного поражения и лишь однажды сыграла вничью — с астраханским «Динамо». За высокие спортивные достижения всем гандболистам клуба будет присвоено звание «мастер спорта России».

Заключительные игры сезона чемпионы проведут в Перми 28 и 29 апреля — соперником станет «Пермские медведи-Академия». Турнир проходит в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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В Подмосковье ищут родных красноармейцев, погибших в ходе Захаровской операции
07 апреля 2025, 17:35

Фото: iStock / Iuliia Mikhalitskaia

В Московской области ищут родственников красноармейцев, погибших в ходе Захаровской операции в феврале 1942 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
Останки 1 250 солдат и командиров Красной Армии были обнаружены в Износковском районе Калужской области в прошлом году. Работы по разведке, поднятию и установлению имён выполняло поисковое объединение «ВПК Прорыв».
«Имена всех военнослужащих установлены. В их числе – 82 уроженца Подмосковья. Перезахоронение останков бойцов запланировано на 5 мая. Они упокоятся в воинском мемориале «Ивановское поле» в Калужской области», – говорится в сообщении.
За подробной информацией можно обратиться к члену Общероссийской общественной организации «Российская академия естественных наук» Александру Туманову по электронной почте atumanov2008@yandex.ru.

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Во дворах Подмосковья с начала года ликвидировали около 200 опасных деревьев
07 апреля 2025, 17:29

Фото: iStock / Iuliia Mikhalitskaia

Около 200 аварийных и сухостойных деревьев ликвидировали во дворах Московской области с начала текущего года коммунальщики, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Всего за первые три месяца текущего года во дворах Подмосковья убрали порядка 200 опасных насаждений. Больше всего деревьев было ликвидировано на территории Пушкинского округа — 26, а также Сергиево-Посадского округа и Ступина — по 13», — говорится в сообщении.
Ликвидация ставших опасными деревьев ведётся для того, чтобы предотвратить их падение в случае неблагоприятных погодных условий. Удалением деревьев занимаются специалисты, прошедшие необходимую профессиональную подготовку.

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#подмосковье
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Около 300 подмосковных школьников проведут каникулы в лагере «Литвиново»
07 апреля 2025, 17:27

Фото: Министерство социального развития Московской области

С 5 апреля в оздоровительном лагере «Литвиново», одном из лучших в Подмосковье, стартовала первая весенняя смена. На время каникул туда приехали около 300 школьников из семей с невысоким доходом, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Этот лагерь работает круглогодично и открывает свои двери для ребят в каждые школьные каникулы. Уже 30 мая там стартует первая летняя смена для детей участников специальной военной операции», — сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В программе — спортивные турниры, творческие мастер-классы и образовательные активности, которые помогают раскрыть способности ребят и развить важные навыки. Лагерь создает особую атмосферу, в которой каждый ребенок может найти занятие по интересам.

Как напомнили в Министерстве социального развития Московской области, в прошлом году в «Литвиново» появился новый формат — палаточный лагерь. Летняя смена в нем откроется 15 июня и пройдет параллельно с традиционными заездами, предлагая детям новые формы отдыха и возможность ближе познакомиться с природой.

Родители уже сейчас могут обратиться в администрацию своего округа, чтобы оформить бесплатную путёвку для ребёнка.

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Доноров с редкими группами крови ждут в подмосковных центрах

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#лагерь
#развитие
#отдых
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Доноров с редкими группами крови ждут в подмосковных центрах
07 апреля 2025, 17:11

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Московский областной центр крови опубликовал обновлённый донорский светофор по состоянию на 7 апреля 2025 года. Работа службы крови региона строится с учётом реальных потребностей больниц и количества пациентов, которым необходимы те или иные компоненты крови, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Донором может стать любой совершеннолетний гражданин РФ или иностранец, легально проживающий на территории России не менее одного года, при отсутствии медицинских противопоказаний.

«Приглашаем доноров 4 положительной и 2 отрицательной группами крови. Донорская кровь требуется для пациентов, которым необходимо переливание крови — пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — подчеркнула заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Жители с любыми группами крови приглашаются в Московский областной центр крови по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37а — центр работает ежедневно с 8:00 до 14:00. Обособленные структурные подразделения принимают доноров с 8:00 до 13:00.

Подразделения в Воскресенске (Больничный проезд, 5) и Щёлкове (ул. Новая Фабрика, 8) перешли на шестидневный график — с понедельника по субботу. В отделениях Подольска (ул. Кирова, 9) и Орехово-Зуево (ул. Барышникова, 13/5) донорские субботы теперь проходят в последнюю субботу каждого месяца.

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#подмосковье
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#минздрав мо
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