Всемирный день здоровья собрал в подмосковных парках свыше 7,5 тыс. человек

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В 56 подмосковных парках прошли мероприятия в преддверии Всемирного дня здоровья. В них участвовали более 7,5 тыс. жителей и гостей региона, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В 37 парках состоялись выездные диспансеризации – обследование прошли более 900 человек. На 35 парковых территориях гости послушали лекции о здоровом образе жизни. Акции Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошли в 16 парках. А массовые зарядки собрали любителей физкультуры в 39 парках. В 26 открыли беговой сезон», – рассказали в министерстве.День здоровья в подмосковных парках отметили при поддержке Министерства культуры и туризма, Минспорта, Минздрава Московской области, а также Московской областной дирекции по развитию парков.
Всемирный день здоровья ежегодно отмечается 7 апреля.
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Лора Луганская