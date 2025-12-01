Чеховский техникум принял участие во всероссийской акции по сбору макулатуры
Студенты и преподаватели Чеховского техникума присоединились к всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
Сбор проводился в течение десяти дней. Макулатуру участники акции приносили в Молодёжный центр подмосковного округа Чехов.
«Ребята и их наставники приносили газеты, использованную офисную бумагу, журналы и картонные упаковки», — говорится в сообщении.Всё собранную макулатуру отправят на переработку для вторичного использования.
В Подмосковье ведётся активная работа по сбору вторсырья. Для таких материалов, как стекло, металл, пластик и бумага, устанавливают специальные контейнеры. Приём есть также на площадках «Мегабак». Кроме того, на улицах региона появляются фандоматы для сбора пластиковых бутылок и ёмкости для текстиля.
Адреса всех локаций по приёму вторичных ресурсов размещаются на интерактивной карте.