Капитальный ремонт каширской школы №1 идёт по графику

30 ноября 2025, 12:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Глава Каширы Роман Пичугин лично проконтролировал ход капремонта в школе №1. Он регулярно проверяет соответствие стадии работ графику, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Этот объект – особенный для жителей Каширы. В 2021 году школе по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва присвоили имя выдающегося выпускника – генерал-лейтенанта авиации Александра Выборнова.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира





«Сейчас подрядчик проводит демонтаж. Он выполняется в поставленный в срок. На площадке трудятся 20 работников. Площадь здания, которое ждёт реконструкция, составляет без малого 4000 квадратных метров. Планируют также замену оконных блоков, возведение внутренних перегородок и монтаж систем вентиляции. В помещениях полностью обновят инженерные коммуникации», – отметили в пресс-службе.