Капитальный ремонт каширской школы №1 идёт по графику
Глава Каширы Роман Пичугин лично проконтролировал ход капремонта в школе №1. Он регулярно проверяет соответствие стадии работ графику, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Этот объект – особенный для жителей Каширы. В 2021 году школе по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва присвоили имя выдающегося выпускника – генерал-лейтенанта авиации Александра Выборнова.
«Сейчас подрядчик проводит демонтаж. Он выполняется в поставленный в срок. На площадке трудятся 20 работников. Площадь здания, которое ждёт реконструкция, составляет без малого 4000 квадратных метров. Планируют также замену оконных блоков, возведение внутренних перегородок и монтаж систем вентиляции. В помещениях полностью обновят инженерные коммуникации», – отметили в пресс-службе.Как подчеркнули в администрации, после ремонта школа обретёт современный облик, станет комфортным и безопасным местом для учёбы, спорта и творчества детей.