Ари: сезон «Спартака» и работа Карседо — шикарные

25 мая 2026, 11:27

Бывший бразильский футболист «Спартака» Ари после победы «красно-белых» в FONBET Кубке России высказался о выступлениях москвичей в завершившемся сезоне. Об этом пишет Metaratings.ru.





По его мнению, сезон «Спартака» и работа Карседо были просто отличными. Самое важное, что команда завоевала чемпионский титул, подчеркнул спортсмен.





«Да, чемпионства в РПЛ нет. Но они поднялись в таблице, так что сезон для них очень хороший», — добавил Ари.