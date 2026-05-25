Ари: сезон «Спартака» и работа Карседо — шикарные
Бывший бразильский футболист «Спартака» Ари после победы «красно-белых» в FONBET Кубке России высказался о выступлениях москвичей в завершившемся сезоне. Об этом пишет Metaratings.ru.
По его мнению, сезон «Спартака» и работа Карседо были просто отличными. Самое важное, что команда завоевала чемпионский титул, подчеркнул спортсмен.
«Да, чемпионства в РПЛ нет. Но они поднялись в таблице, так что сезон для них очень хороший», — добавил Ари.
«Спартак» выиграл суперфинал FONBET Кубка России, обыграв «Краснодар» со счётом 1:1 в основное время и 4:3 в серии пенальти. Несмотря на это достижение, по итогам сезона РПЛ команда заняла лишь четвёртое место.
