Чемпион Фёдор Храпов привёз в родной Дмитров Кубок МХЛ
Трофей Молодёжной хоккейной лиги – Кубок Харламова – привезли в Дмитров. Награду в родной город доставил чемпион МХЛ в составе «Спартака», воспитанник местной хоккейной школы Фёдор Храпов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Всегда очень рад приезжать в родной город, а особенно с Кубком. Это вдвойне приятно – порадовать горожан, маленьких ребят, отблагодарить первого тренера и привезти ему кубок. Я всегда об этом мечтал», – поделился Храпов.На арене Ледового дворца собрались многочисленные болельщики, среди которых были родители хоккеиста и его первый тренер Дмитрий Терехов. Все смогли сделать памятное фото с кубком и его обладателем, взять автограф и пообщаться с чемпионом.
«Фёдор Храпов – гордость нашего округа. Его успех вдохновляет юных спортсменов и показывает, что упорство и труд ведут к вершинам. Желаю ему новых побед. Его пример мотивирует тысячи ребят на занятия хоккеем», – отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.Праздник завершился конкурсом на лучший бросок и мастер-классом, во время которого все желающие смогли выйти на лёд и сыграть в хоккей вместе с Фёдором Храповым. В рамках мероприятия прошла и автограф-сессия.