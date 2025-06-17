Подмосковные автогонщики взяли четыре медали на этапе чемпионата и Кубка России
Подмосковные автогонщики завоевали четыре медали второго этапа чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам. Они записали в свой актив два золота, серебро и бронзу, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В зачёте «Спортпрототип CN» триумфатором стал Алексей Хаиров из Балашихи. Он выиграл в первой гонке и завевал серебро во второй, став лидером общего зачёта этапа. Кирилл Киракозов из Мытищ не доехал до подиума в заездах этой категории, но по сумме набранных очков занял третью позицию в турнирной таблице. Ещё один представитель Подмосковья Павел Петрухин из команды Московской области Texol Racing тоже стал победителем первого заезда и серебряным призёром второго. В зачёте «Legends 600» он занял итоговое первое место», – рассказали в ведомстве.
В классе «Legends EVO» молодой подмосковный пилот Вячеслав Киселёв из Texol Racing стал по результатам этапа вторым.
Чемпионат и Кубок России по кольцевым гонкам прошли на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. На старт в разных квалификациях вышли более 100 гонщиков.
Соревнования были организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт России».
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