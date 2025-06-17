Подмосковные автогонщики взяли четыре медали на этапе чемпионата и Кубка России

17 июня 2025, 18:24

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные автогонщики завоевали четыре медали второго этапа чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам. Они записали в свой актив два золота, серебро и бронзу, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.