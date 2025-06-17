Подмосковные борцы завоевали две медали на первенстве Европы

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и бронзовую медали завоевали представители Московской области на первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.



«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Вадим Драгушан из Люберец, выступавший в весовой категории до 92 килограммов. В финальном поединке он одержал победу над представителем Украины Тимуром Лариным», — говорится в сообщении.
Бронзовую медаль турнира выиграл Матвей Головенчиц из Подольска. В поединке за третье место он взял верх над грузинским борцом Гиорги Мунчавой.

Всего сборная России, за которую выступали подмосковные спортсмены, набрала на турнире шесть медалей: три золотые, одно серебро и две бронзы.

Первенство Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет проводилось в столице Македонии Скопье с 9 по 15 июня.
Лев Каштанов

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