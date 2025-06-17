Подмосковные борцы завоевали две медали на первенстве Европы

17 июня 2025, 09:57

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и бронзовую медали завоевали представители Московской области на первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.







«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Вадим Драгушан из Люберец, выступавший в весовой категории до 92 килограммов. В финальном поединке он одержал победу над представителем Украины Тимуром Лариным», — говорится в сообщении.