Подмосковные борцы завоевали две медали на первенстве Европы
Золотую и бронзовую медали завоевали представители Московской области на первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Вадим Драгушан из Люберец, выступавший в весовой категории до 92 килограммов. В финальном поединке он одержал победу над представителем Украины Тимуром Лариным», — говорится в сообщении.Бронзовую медаль турнира выиграл Матвей Головенчиц из Подольска. В поединке за третье место он взял верх над грузинским борцом Гиорги Мунчавой.
Всего сборная России, за которую выступали подмосковные спортсмены, набрала на турнире шесть медалей: три золотые, одно серебро и две бронзы.
Первенство Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет проводилось в столице Македонии Скопье с 9 по 15 июня.