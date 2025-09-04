Достижения.рф

В Раменском состоялось торжественное вручение первых паспортов

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Церемонию вручения первых паспортов провёл для тринадцати юных жителей Раменского глава муниципального округа Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.



Мероприятие состоялось во Дворце культуры имени Воровского.

«Помимо главного личного документа ребята получили по экземпляру Конституции Российской Федерации и обложки для паспорта. Мероприятие завершилось общей фотографией на память и небольшим концертом», — отмечается в сообщении.
Торжественное вручение первых паспортов проводится в Раменском округе с 2018 года в рамках всероссийской программы «Мы – граждане России!». Для того, чтобы принять участие в этой акции, подросток должен записаться на участие в церемонии в МФЦ.
Лев Каштанов

