В Раменском состоялось торжественное вручение первых паспортов
Церемонию вручения первых паспортов провёл для тринадцати юных жителей Раменского глава муниципального округа Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Мероприятие состоялось во Дворце культуры имени Воровского.
«Помимо главного личного документа ребята получили по экземпляру Конституции Российской Федерации и обложки для паспорта. Мероприятие завершилось общей фотографией на память и небольшим концертом», — отмечается в сообщении.Торжественное вручение первых паспортов проводится в Раменском округе с 2018 года в рамках всероссийской программы «Мы – граждане России!». Для того, чтобы принять участие в этой акции, подросток должен записаться на участие в церемонии в МФЦ.