В Раменском завершили благоустройство кладбища «Гжель»
В Раменском муниципальном округе завершили работы по благоустройству кладбища «Гжель». Их результат проверил глава муниципального округа Эдуард Малышев, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Это важный для жителей объект, основная задача – содержать такие места в надлежащем состоянии. Социально значимые объекты в нашем муниципалитете продолжат приводить в порядок», – отметил Малышев.
Кладбище занимает порядка 8 га. Чтобы создать комфортные условия для посетителей, там обустроили парковки с местами для инвалидов, контейнерные площадки, установили новые баки с технической водой, скамейки и урны, по периметру поставили ограждение.
На кладбище появились также необходимые информационные таблички, стенды, указатели секторов и проката инвентаря.