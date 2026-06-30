В Подмосковье за неделю благоустроили 55 пешеходных дорожек
Благоустройство 55 пешеходных дорожек — так называемых «народных троп» — завершили в Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В рамках благоустройства для дорожек делают прочное основание из песка и гравия, устанавливают бордюрный камень и укладывают износостойкое покрытие. Ширина пешеходных коммуникаций составляет от полутора до двух метров.
«Всего в этом году планируем обновить 1 037 объектов: почти вдвое больше, чем в прошлом. В программе не только создание новых дорожек, но и ремонт уже существующих. Список составили по заявкам жителей», — сказал глава министерства Игорь Даниленко.Больше всего дорожек благоустроили в округах Люберцы и Балашиха — по восемь, в Одинцовском округе сделали семь, а в Павлово-Посадском и Сергиево-Посадском округах — по шесть.