В Ивантеевке приступили к модернизации контейнерной площадки на улице Богданова

29 июня 2026, 17:37

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Контейнерную площадку, расположенную на улице Богданова в Ивантеевке, модернизируют по запросу жителей. Ход работ проверил руководитель муниципального бюджетного учреждения «ГХ «Пушкинское» Юрий Ковалев. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Ранее во время дождя рядом с баками скапливалась вода, а ветер и птицы разносили мусор на десятки метров. Теперь уровень площадки поднимут, чтобы там не было луж, а от ветра и птиц установят ограждения и навесы.





«К модернизации площадки приступили недавно. Сейчас идёт укладка бортового камня. Потом площадку заасфальтируют и установят ограждение, внутри которого будут находиться контейнеры», — сказал Юрий Ковалев.