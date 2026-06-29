В Ивантеевке приступили к модернизации контейнерной площадки на улице Богданова
Контейнерную площадку, расположенную на улице Богданова в Ивантеевке, модернизируют по запросу жителей. Ход работ проверил руководитель муниципального бюджетного учреждения «ГХ «Пушкинское» Юрий Ковалев. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Ранее во время дождя рядом с баками скапливалась вода, а ветер и птицы разносили мусор на десятки метров. Теперь уровень площадки поднимут, чтобы там не было луж, а от ветра и птиц установят ограждения и навесы.
«К модернизации площадки приступили недавно. Сейчас идёт укладка бортового камня. Потом площадку заасфальтируют и установят ограждение, внутри которого будут находиться контейнеры», — сказал Юрий Ковалев.Всего в Пушкинском округе в этом году модернизируют 22 контейнерные площадки, в том числе четыре — в Ивантеевке.