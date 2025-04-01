Чемпион мира Земсков провёл в Королёве мастер-класс по пляжному футболу

Фото: iStock / artisteer
Чемпион мира по пляжному футболу Фёдор Земсков провёл в Королёве мастер-класс для детей из новых и приграничных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Встреча, которая принесла радость и вдохновение юным спортсменам состоялась в королёвском пункте временного размещения «Родник». На площадке собрались юные футболисты Донбасса, Белгородской и Курской областей, чтобы узнать секреты мастерства от настоящего профессионала. Фёдор продемонстрировал различные технические приёмы и элементы игры. Дети улучшили спортивные навыки и получили заряд положительных эмоций от общения с чемпионом», – говорится в сообщении.Земсков привёз ребятам новый спортивный инвентарь, который будет помогать развивать их способности. Фёдор также подписал открытки и вручил их каждому участнику мастер-класса, оставив тёплые слова поддержки.
Читайте также:
В Раменском прошёл самый массовый в сезоне турнир Кубка чемпионов по плаванию
Волейболистки Московской области стали призёрами первенства России
В Подольске заработал новый зал для спортивного метания ножа
Лора Луганская