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Чемпион мира Земсков провёл в Королёве мастер-класс по пляжному футболу

Фото: iStock / artisteer

Фото: iStock / artisteer

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Чемпион мира по пляжному футболу Фёдор Земсков провёл в Королёве мастер-класс для детей из новых и приграничных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Встреча, которая принесла радость и вдохновение юным спортсменам состоялась в королёвском пункте временного размещения «Родник». На площадке собрались юные футболисты Донбасса, Белгородской и Курской областей, чтобы узнать секреты мастерства от настоящего профессионала. Фёдор продемонстрировал различные технические приёмы и элементы игры. Дети улучшили спортивные навыки и получили заряд положительных эмоций от общения с чемпионом», – говорится в сообщении.
Земсков привёз ребятам новый спортивный инвентарь, который будет помогать развивать их способности. Фёдор также подписал открытки и вручил их каждому участнику мастер-класса, оставив тёплые слова поддержки.

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В Подмосковье стартовал приём заявок на конкурс СМИ «Слово в защиту»
01 апреля 2025, 17:43

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Приём заявок на ежегодный конкурс СМИ на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности «Слово в защиту» начался в Московской области, конкурс проводится по инициативе омбудсмена региона Ирины Фаевской, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Приглашаю принять участие в нашем конкурсе журналистов, освещающих правозащитные темы. Ваша работа помогает не только выявлять и поднимать на обсуждение актуальные и сложные проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане, но и тем самым способствует их решению», — сказала Ирина Фаевская.
Конкурс проводится по трём номинациям: «Профессия — правозащитник», «Правовое просвещение» и «Лучший правовой блог». На конкурс принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года. Приём заявок завершится 1 ноября. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте омбудсмена Московской области.

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Для подмосковных предпринимателей пройдут вебинары по маркировке товаров
01 апреля 2025, 17:39

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Минсельхозпрод Подмосковья информирует предпринимателей региона о серии апрельских вебинаров, организованных ООО «Оператор-ЦРПТ» — официальным регулятором системы «Честный ЗНАК». Главной темой встреч станет «Разрешительный режим офлайн и онлайн. Ответы на вопросы».
Спикеры расскажут о механизме продажи маркированных товаров на кассе, который позволяет блокировать реализацию нелегальной и просроченной продукции.

Кроме того, участники вебинаров узнают: https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEM

  • о видах обязательных проверок;
  • о нововведениях для 13 групп товаров, вступивших в силу с 1 марта 2025 года;
  • об отличиях между офлайн- и онлайн-режимами проверки.
Встречи пройдут в формате «вопрос-ответ».

Первый вебинар состоится 3 апреля в 12:00, регистрация доступна по ссылке.

Для участия в других мероприятиях необходимо заранее подать заявку:

В Министерстве подчеркнули, что подробнее ознакомиться с маркировкой товаров и ее категориями можно на официальном сайте национальной системы цифровой маркировки «Честный ЗНАК».

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В Московской области врачи Центра Рошаля исправили 6-летней девочке косоглазие
01 апреля 2025, 17:27

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В отделение офтальмологии Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля на плановую операцию поступила шестилетняя девочка с диагнозом содружественное косоглазие. Перед хирургическим вмешательством она прошла курс аппаратного лечения, который подготовил ее к операции, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы провели девочке операцю на одном глазу, в ходе которой ослабили внутреннюю мышцу и путем щадящего метода создания складки укоротили внешнюю мышцу. Операция прошла успешно, нам удалось скорректировать косоглазие», — рассказала офтальмолог-хирург Ксения Тарасова.

После операции у пациентки сохранилось установочное движение глаз, что является отличным результатом, учитывая возможный послеоперационный спазм мышц. Для адаптации мозга к новому положению глаз девочке назначили годовой курс аппаратного лечения.

В настоящее время состояние ребенка хорошее, и ее выписали домой для продолжения аппаратного лечения. Через год врачи проведут повторное обследование, чтобы скорректировать дальнейшую терапию. Исправление косоглазия – это многоэтапный процесс, который позволяет специалистам контролировать динамику и снижать возможные риски.

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Расписание на МЦД-3 и Ленинградском направлении изменится до конца апреля
01 апреля 2025, 17:00

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-3 и Ленинградском направлении меняется в период с 1 по 11 и с 14 по 30 апреля из-за ремонтно-путевых работ на станции Зеленоград-Крюково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
«В указанные дни рано утром и поздно вечером из расписания выведут часть поездов участке Зеленоград-Крюково – Ипподром – Зеленоград-Крюково. После 23:00 интервалы между некоторыми электричками будут увеличены до 20 минут», — говорится в сообщении.
Актуальное расписание пассажиры могут посмотреть на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД и через приложение «РЖД Пассажирам».

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В Раменском прошёл самый массовый в сезоне турнир Кубка чемпионов по плаванию
01 апреля 2025, 16:50

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 600 спортсменов вышли на старт соревнований по плаванию международного Кубка чемпионов Swimcup в Раменском муниципальном округе. Такие данные привели в пресс-службе Минспорта Московской области.
Турнир стал самым масштабным в сезоне серии 2024/2025. В заплывах в спорткомплексе «Сатурн» соревновались любители плавания в возрасте от 8 до 70 лет. На турнире было обновлено большое количество индивидуальных достижений. Более 100 спортсменов выполнили требования для получения новых спортивных званий и разрядов. Установлено 28 личных рекордов.
«Хочу поблагодарить за поддержку стартов Кубка чемпионов Swimcup в Подмосковье Минспорта региона. С каждым заплывом вижу, как участники набирают форму, показывают лучшие результаты, готовятся к самым ответственным соревнованиям весны и лета», – отметил организатор соревнований, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.
Он напомнил, что ровно два месяца остаётся до первого старта на открытой воде в Подмосковье.
«В последний день весны, 31 мая, ждём всех на Кореневском карьере – одном из самых живописных мест страны. Также в апреле нас ожидает ещё один старт в Раменском – Sprint. Он даст возможность участникам показать свою форму перед выходом на открытую воду», – добавил Безрученко.
Следующий турнир Кубка чемпионов Swimcup пройдёт 20 апреля в спорткомплексе «Сатурн» Раменского муниципального округа.

Узнать подобную информацию и оставить заявку на один из заплывов можно на сайте серии.

Как отметили в министерстве, в 2023 году серия заплывов Swimcup стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». В маркете на сайте проекта можно обменять на накопленные баллы скидочный купон для регистрации на старты Swimcup. Узнать подробное о проекте можно на сайте.

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