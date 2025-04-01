В Раменском прошёл самый массовый в сезоне турнир Кубка чемпионов по плаванию

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Более 600 спортсменов вышли на старт соревнований по плаванию международного Кубка чемпионов Swimcup в Раменском муниципальном округе. Такие данные привели в пресс-службе Минспорта Московской области.
Турнир стал самым масштабным в сезоне серии 2024/2025. В заплывах в спорткомплексе «Сатурн» соревновались любители плавания в возрасте от 8 до 70 лет. На турнире было обновлено большое количество индивидуальных достижений. Более 100 спортсменов выполнили требования для получения новых спортивных званий и разрядов. Установлено 28 личных рекордов.
Узнать подобную информацию и оставить заявку на один из заплывов можно на сайте серии.
Как отметили в министерстве, в 2023 году серия заплывов Swimcup стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». В маркете на сайте проекта можно обменять на накопленные баллы скидочный купон для регистрации на старты Swimcup. Узнать подробное о проекте можно на сайте.
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«Хочу поблагодарить за поддержку стартов Кубка чемпионов Swimcup в Подмосковье Минспорта региона. С каждым заплывом вижу, как участники набирают форму, показывают лучшие результаты, готовятся к самым ответственным соревнованиям весны и лета», – отметил организатор соревнований, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.Он напомнил, что ровно два месяца остаётся до первого старта на открытой воде в Подмосковье.
«В последний день весны, 31 мая, ждём всех на Кореневском карьере – одном из самых живописных мест страны. Также в апреле нас ожидает ещё один старт в Раменском – Sprint. Он даст возможность участникам показать свою форму перед выходом на открытую воду», – добавил Безрученко.Следующий турнир Кубка чемпионов Swimcup пройдёт 20 апреля в спорткомплексе «Сатурн» Раменского муниципального округа.
Узнать подобную информацию и оставить заявку на один из заплывов можно на сайте серии.
Как отметили в министерстве, в 2023 году серия заплывов Swimcup стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». В маркете на сайте проекта можно обменять на накопленные баллы скидочный купон для регистрации на старты Swimcup. Узнать подробное о проекте можно на сайте.
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Лора Луганская