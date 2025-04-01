Волейболистки Московской области стали призёрами первенства России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковные волейболистки завоевали бронзу первенства России по волейболу среди девушек до 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В заключительной встрече финального группового этапа волейболистки Подмосковья уступили команде из Челябинской области и вышли со второго места в полуфинал. В матче за выход в финал первенства подмосковная сборная потерпела поражение от команды Краснодарского края. Однако в игре за третье место подопечные Игоря Карпова взяли реванш у соперниц из Челябинска и заработали бронзовые награды», – рассказали в ведомстве.В число лучших игроков турнира вошла Наталья Скумбина из Подмосковья. Её признали лучшей нападающей соревнований.
Финальный этап первенства России по волейболу среди девушек до 16 лет прошёл в Нижнем Новгороде с 20 по 31 марта. Чемпионский титул оспорили 16 сильнейших команд со всей страны.
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