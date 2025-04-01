Волейболистки Московской области стали призёрами первенства России

75 различных мер поддержки могут получить участники специальной военной операции из Московской области и их семьи, причём 32 меры поддержки являются региональными. Об этом сообщила на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и муниципалитетов вице-губернатор области Людмила Болатаева.