Чемпион по единоборствам Зарубин провёл тренировку в центре «Авангард»
Открытую тренировку провёл для ребят из центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» в парке «Патриот» в Кубинке многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин. Мероприятие состоялось рамках проекта «Единой России» «Выбор сильных», сообщает пресс-служба партии.
Зарубин показал подросткам борцовские приёмы и ответил на их вопросы. Ребята спрашивали о необходимых для спортсмена качествах, профессиональном спорте, подготовке к соревнованиям и пр.
«Спорт даёт молодому человеку гораздо больше, чем просто физическую подготовку. Он учит ответственности за свои решения, дисциплине, умению преодолевать себя и не отступать после первой неудачи. Для ребят, которые проходят подготовку в «Авангарде», эти качества особенно важны», — сказал Зарубин.Для него это было не первое занятие в «Авангарде». Он провёл здесь мастер-класс в начале лета и обещал приехать снова. Своё слово чемпион сдержал.
После тренировки Зарубин возложил цветы на расположенной на территории центра «Авангард» аллее Героев СВО.
В проект партии «Единая Россия» «Выбор сильных» входят федерации спортивной борьбы, дзюдо и самбо. Цель проекта — развитие детско-юношеского и массового спорта.