Чемпион по единоборствам Зарубин провёл тренировку в центре «Авангард»

31 августа 2026, 15:39

оригинал Александр Зарубин (фото: пресс-служба партии «Единая Россия»)

Открытую тренировку провёл для ребят из центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» в парке «Патриот» в Кубинке многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин. Мероприятие состоялось рамках проекта «Единой России» «Выбор сильных», сообщает пресс-служба партии.





Зарубин показал подросткам борцовские приёмы и ответил на их вопросы. Ребята спрашивали о необходимых для спортсмена качествах, профессиональном спорте, подготовке к соревнованиям и пр.





«Спорт даёт молодому человеку гораздо больше, чем просто физическую подготовку. Он учит ответственности за свои решения, дисциплине, умению преодолевать себя и не отступать после первой неудачи. Для ребят, которые проходят подготовку в «Авангарде», эти качества особенно важны», — сказал Зарубин.