Капремонт в двух домах Краснознаменска завершат до конца сентября

Капремонт в двух домах Краснознаменска завершат до конца сентябряВ городском округе Краснознаменск продолжают развивать программу капремонта многоквартирных домов. Объём уже выполненных работ сейчас составляет 85%, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Из шести включённых в план многоквартирных домов работы завершили в четырёх.
По данным министерства, внутренние инженерные системы, включая газ, обновлены полностью. В одном из домов отремонтировали девять элементов. Ремонт кровель выполнен на 55% и завершён в четырёх МКД.
«Самый большой объём работ запланирован в доме №12 по проспекту Мира. Там выполнен капитальный ремонт. Обновлены системы центрального отопления и водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, внутренний и внешний газопровод, фасад и плоская крыша», – рассказали в ведомстве.
Помимо этого, продолжаются работы по ремонту плоских крыш в доме №18 по улице Победы. Готовность составляет 55%. Ведётся устройство стяжки.
В доме № 4 на бульваре Комсомольский готовность достигла 60%. Выполняются работы по устройству стяжки.
Закончить капитальный ремонт подрядчики планируют до конца сентября.
Качество ремонта и соблюдение сроков выполнения работ контролируют специалисты Управление технического надзора капитального ремонта. Для оперативного мониторинга хода работ применяют такие современные инструменты, как онлайн‑камеры. Узнать, включён ли ваш дом в программу капремонта и когда именно будут проводить работы, можно на интерактивной карте сайта Фонда капитального ремонта Московской области.
Ранее сообщалось, что краткосрочный план капремонта на 2026-2028 годы включает 6 697 многоквартирных домов. Предстоит обновить 16 258 элементов. Ключевые виды работ при ремонте инженерных систем – замена стояков холодного и горячего водоснабжения, установка запорной арматуры, ремонт водоразборных устройств в местах общего пользования, замена разводящих трубопроводов и теплоизоляции систем.