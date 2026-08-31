В Подмосковье спасли заблудившуюся в лесу 85-летнюю женщину

31 августа 2026, 15:22

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

85-летняя женщина отправилась за грибами в лес рядом с деревней Горбово Дмитровского округа и заблудилась. Найти дорогу домой ей помогли спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





О происшествии в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщил 65-летний сын пенсионерки. Он рассказал, что мама ушла примерно в час дня и обещала скоро вернутся, но уже полчетвёртого, а её до сих пор нет. При этом женщина не взяла с собой телефон, поэтому связаться с ней невозможно.





«Спасатели немедленно выехали на предполагаемое место поиска, включили сирену и начали прочёсывать лес, работая на отклик. Спустя час они услышали голос женщины и пошли на него», — говорится в сообщении.