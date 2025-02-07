Чемпионат и первенство Подмосковья по чир спорту соберут более 1 тыс. участников

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Более 1 тыс. спортсменов примут участие в чемпионате и первенстве Московской области по чир спорту. Соревнования пройдут в городском округе Щёлково 9 февраля, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Соревнования пройдут в универсально-спортивном комплексе «Подмосковье». Они стартуют в 9:00, а в 13:00 состоится официальное открытие.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
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«Турнир соберёт сильнейших атлетов из Дубны, Королёва, Звенигорода, Рузы, Мытищ, Люберец, Орехово-Зуева, Химок, Балашихи, Ступина, Лыткарина, Клина, Долгопрудного, Раменского, Видного и Чехова в возрасте от 8 лет. По итогам соревнований лучшие спортсмены войдут в сборную Московской области по чир спорту и представят регион на чемпионате и первенстве России, которые пройдут с 1 по 7 мая в Москве», – рассказали в ведомстве.
Соревнования пройдут в универсально-спортивном комплексе «Подмосковье». Они стартуют в 9:00, а в 13:00 состоится официальное открытие.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
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Лора Луганская