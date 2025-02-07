Подмосковные бобслеисты завоевали две медали на первенстве России

Видео: пресс-служба Минспорта МО
Серебряную и бронзовую медали завоевали спортсмены из Московской области Степан Дубинко и Нина Клименко в первый день первенства России по бобслею среди спортсменов не старше 24 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Степан Дубинко вместе со своим разгоняющим из Иркутской области Владиславом Скулиным поднялись на вторую ступень пьедестала почёта в соревновании двоек среди мужчин. Победу они уступили дуэту из Красноярского края и Москвы», — говорится в сообщении.А Нина Клименко показала третий результат в женских соревнованиях в монобобе. Её отставание от перового места составило 0,03 секунды, а от второго — 0,01 секунды.
Первенство России по бобслею среди спортсменов не старше 24 лет проводится 6 и 7 февраля в Сочи.
Читайте также:
Осипов оценил вероятность матча против сборной России в 2025 году
Тяжелоатлетка Гусева из Подмосковья завоевала награду Кубка России
Подмосковная спортсменка выиграла ещё два «золота» на Кубке России по прыжкам в воду
Лев Каштанов