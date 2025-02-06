На Кубке святого Николая Японского в Мытищах ждут спортсменов из восьми стран

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Более 4,5 тыс. спортсменов станут участниками Третьего Патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского». Он объединит в Мытищах представителей более чем из 60 регионов России и семи стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Одно из крупнейших событий в мире боевых искусств и спортивных единоборств пройдёт 20-24 февраля в спорткомплексе «Арена Мытищи». На него приглашены взрослые и юные спортсмены. Участники будут соревноваться в 16 дисциплинах.
Почётными гостями открытия станут представители Минспорта России, подмосковного правительства, депутаты Госдумы, народный артист России Илья Резник, заслуженные артисты России Ольга Кормухина, Дмитрий Дюжев, Алексей Огурцов, патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, прославленные спортсмены, ветераны боевых действий, участники СВО и другие.
К открытию фестиваля икона с частицей мощей святого равноапостольного Николая Японского посетила зону СВО и девять епархий Русской Православной Церкви. Частицу мощей святителя передал в 2013 году для поклонения в России почивший митрополит Токийский и всея Японии Даниил.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Турнир боевых искусств, посвящённый просветителю Японии, проводится в Подмосковье с 2011 года. За все эти годы участие в нём приняли более 45 тыс. спортсменов и 100 тыс. зрителей. С 2016-го в фестивале участвуют спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.
С 2022 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла форум имеет статус Патриаршего фестиваля.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
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Одно из крупнейших событий в мире боевых искусств и спортивных единоборств пройдёт 20-24 февраля в спорткомплексе «Арена Мытищи». На него приглашены взрослые и юные спортсмены. Участники будут соревноваться в 16 дисциплинах.
«Церемония открытия состоится 20 февраля в 16 часов в ледовом дворце «Арена Мытищи» по адресу: Московская область, Мытищи, ул. Лётная 17. По традиции на фестивале пройдут мероприятия по популяризации российских и японских спортивных единоборств, встречи с известными спортсменами, показательные выступления, мастер-классы, выставки, круглые столы и пресс-конференции», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба Минспорта МО
Почётными гостями открытия станут представители Минспорта России, подмосковного правительства, депутаты Госдумы, народный артист России Илья Резник, заслуженные артисты России Ольга Кормухина, Дмитрий Дюжев, Алексей Огурцов, патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, прославленные спортсмены, ветераны боевых действий, участники СВО и другие.
К открытию фестиваля икона с частицей мощей святого равноапостольного Николая Японского посетила зону СВО и девять епархий Русской Православной Церкви. Частицу мощей святителя передал в 2013 году для поклонения в России почивший митрополит Токийский и всея Японии Даниил.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Турнир боевых искусств, посвящённый просветителю Японии, проводится в Подмосковье с 2011 года. За все эти годы участие в нём приняли более 45 тыс. спортсменов и 100 тыс. зрителей. С 2016-го в фестивале участвуют спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.
С 2022 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла форум имеет статус Патриаршего фестиваля.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
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Лора Луганская