Тяжелоатлетка Гусева из Подмосковья завоевала награду Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Серебряную медаль завоевала представительница Московской области Евгения Гусева на Кубке России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Спортсменка из городского округа Люберцы Евгения Гусева выиграла серебряную медаль в весовой категории 71 килограмм. В рывке она подняла 105 килограммов, в толчке — 130 килограмма. Сумма двоеборья ставила 235 кг. Первое место заняла тяжелоатлетка из Санкт-Петербурга, а третье — представительница Москвы», — говорится в сообщении.В областном Минспорта отметили, что награда Евгении Гусевой стала уже третьей серебряной медалью в копилке сборной Подмосковья. Ранее в своих весовых категориях таких результатов добились Александра Фурдик и Яна Кондрашова.
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