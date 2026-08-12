Чемпионат Московской области по гольфу собрал сильнейших спортсменов

12 августа 2026, 16:06

оригинал Фото: istockphoto.com/Somchai Sookkasem

Турнир Лига Ставок Чемпионат Московской области по гольфу стартовал сегодня в муниципальном округе Истра. В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены региона и перспективная молодёжь. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной Федерации гольфа.





Чемпионат будет проходить с 12 по 14 августа на поле Agalarov Golf & Country Club, отвечающем всем международным спортивным стандартам.





«В течение соревновательных дней спортсменам предстоит продемонстрировать мастерство, стратегическое мышление и стабильность в борьбе за титул чемпионов Московской области», — говорится в сообщении.