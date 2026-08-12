В Подмосковье благоустроили около 800 пешеходных дорожек
793 пешеходных коммуникации благоустроили в Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Работы ведутся в двух направлениях: на протоптанных грунтовых тропинках укладывают асфальт, а на имеющихся «официальных» дорожках меняют изношенную плитку.
«Из 793 благоустроенных «народных троп» на 295 сменили плиточное покрытие на асфальтовое, а работы по 498 пешеходным коммуникациям включали их создание и ремонт», — говорится в сообщении.Всего в годовую программу входит благоустройство 1 037 дорожек. В настоящее время на 100% работы сделали в 17 муниципалитетах. План выполнили, в частности, в Бронницах, Черноголовке, Власихе, Ступине, ЗАТО Восход, Серебряных Прудах, Звёздном городке, Павлово-Посадском округе, Кашире, Молодёжном, Коломне, Можайском округе, Королёве, Лыткарине, Котельниках, Луховицах и Лотошине.