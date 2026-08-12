В Подмосковье благоустроили около 800 пешеходных дорожек

12 августа 2026, 15:52

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

793 пешеходных коммуникации благоустроили в Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Работы ведутся в двух направлениях: на протоптанных грунтовых тропинках укладывают асфальт, а на имеющихся «официальных» дорожках меняют изношенную плитку.





«Из 793 благоустроенных «народных троп» на 295 сменили плиточное покрытие на асфальтовое, а работы по 498 пешеходным коммуникациям включали их создание и ремонт», — говорится в сообщении.