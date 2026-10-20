Чемпионат по пара-каратэ собрал в Клину спортсменов более 10 регионов России

20 октября 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

В Клину провели чемпионат России по пара-каратэ, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





На состязания съехались спортсмены со всей страны – из Московской, Ленинградской, Калининградской, Тульской и Брянской областей, Татарстана, Краснодарского края и других регионов.

«В декабре будет три года с того момента, как я пришла в пара-каратэ. Это первый вид спорта, который меня так затянул. После тренировки чувствуешь себя по-другому – более защищённым внутренне», – поделилась участница из Калининграда Ольга Катриченко

«У нас представлены и слабовидящие, и тотально слепые участники. Отдельно соревнуются ребята на колясках. В категории лин-ката выступают каратисты с интеллектуальными нарушениями. Категорий и подкатегорий много, и в каждой свои призёры», – рассказал старший тренер сборной России по каратэ дисциплины ПОДА-ката Юрий Румянцев.