Чемпионат по пара-каратэ собрал в Клину спортсменов более 10 регионов России
В Клину провели чемпионат России по пара-каратэ, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На состязания съехались спортсмены со всей страны – из Московской, Ленинградской, Калининградской, Тульской и Брянской областей, Татарстана, Краснодарского края и других регионов.
«В декабре будет три года с того момента, как я пришла в пара-каратэ. Это первый вид спорта, который меня так затянул. После тренировки чувствуешь себя по-другому – более защищённым внутренне», – поделилась участница из Калининграда Ольга КатриченкоВ пара-каратэ выступают люди с ограниченными возможностями здоровья. Для каждой группы инвалидности предусмотрена своя категория.
«У нас представлены и слабовидящие, и тотально слепые участники. Отдельно соревнуются ребята на колясках. В категории лин-ката выступают каратисты с интеллектуальными нарушениями. Категорий и подкатегорий много, и в каждой свои призёры», – рассказал старший тренер сборной России по каратэ дисциплины ПОДА-ката Юрий Румянцев.В этом году на татами выступили и участники спецоперации. Для них организован собственный турнир – Кубок Героев.
Чемпионат России прошёл в физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф». Турнир являлся отборочным для чемпионатов России и мира 2027 года.