Сборные Подмосковья взяли два золота первенства России по хоккею на траве
Представители Московской области завоевали две золотые медали на первенстве России по хоккею на траве среди юниоров и юниорок. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В турнире участвовали спортсмены в возрасте с 15 лет до 21 года. Мужская сборная стала победителем турнира в Санкт-Петербурге, женская – в Крымске Краснодарского края.
«Мужская сборная Московской области выиграла первенство России. Второе место заняли представители Екатеринбурга, а замкнули тройку лидеров москвичи. Артём Мурашкин удостоен индивидуальной награды – он признан лучшим защитником турнира. Женская сборная Подмосковья также стала победителем. Состав команды был представлен воспитанницами областной Спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта. Второе и третье места – у Москвы и Татарстана», – рассказали в ведомстве.Три спортсменки по итогам турнира получили индивидуальные награды. Алиса Бажукова стала лучшим вратарём, Кира Захарова – защитником, а Ксения Королёва – лучшим игроком.
В первенстве России участвовали сильнейшие команды разных регионов страны.