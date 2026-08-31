Чемпионат по служебному троеборью собрал 30 подмосковных росгвардейцев

31 августа 2026, 18:45

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Главном управлении Росгвардии по Московской области завершился чемпионат по служебному троеборью. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.





За звание сильнейших боролись более 30 спортсменов из сборных СОБР «Гюрза» и «Булат», ОМОН «Русич» и «Пересвет», а также вневедомственной охраны.

«Два дня участники демонстрировали высокий уровень физической подготовки в трёх дисциплинах: беге, плавании и стрельбе из пистолета Макарова. Спортсменам предстояло преодолеть дистанции в один, два и три километра. В бассейне участники соревновались на дистанциях 100, 200 и 300 метров. А в стрельбе росгвардейцы должны были поразить неподвижные мишени на расстоянии 25 метров», – рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО