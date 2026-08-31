Подмосковные спасатели помогли мужчине и его коту спуститься с высокой сосны

31 августа 2026, 18:25

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса помогли молодому человеку и его коту спуститься с огромной сосны в Дмитровском муниципальном округе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.





Необычный вызов поступил из СНТ «Прогресс». 28‑летний житель залез на сосну спасти своего кота, а потом не смог спуститься. Высота дерева была как у четырёхэтажного дома, а путь назад перекрывали сломанные сучки.



Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В «Систему‑112» позвонила родственницы парня. Спасатели оперативно выехали на место.

«Как выяснилось, пытаясь дотянуться до кота, парень раскачал ветки, и питомец сорвался, но удачно приземлился на ветви пониже. Сначала спасатели решили задействовать автолестницу, но подъехать вплотную не получилось из-за плохих дорожных условий. Тогда пришлось быстро разворачивать трёхколенную лестницу», – рассказали в ведомстве.