Подмосковные спасатели предупредили о смертельной опасности осенних купаний

31 августа 2026, 18:39

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В первый день осени синоптики обещают в Московском регионе настоящую летнюю погоду. Воздух может прогреться до +26 градусов.





Некоторые любители отдыха на воде наверняка постараются не упустить возможность закрыть купальный сезон. Однако в пресс-службе Мособлпожспаса предупредили, что купаться в подмосковных водоёмах сейчас опасно.

«Вода уже очень холодная. Даже если солнце будет припекать, от ледяной хватки в воде перехватывает дыхание. Температура воды ниже +18 – это не просто прохладно. Это сосудистый спазм, который может вырубить организм за секунды. Сердце не успевает перестроиться, а если есть скрытые проблемы со здоровьем, исход может быть фатальным», – подчеркнули спасатели.

«Перепад температур – коварная штука для всех. Особенно для нетрезвых купальщиков, которые считают, что им полезно освежиться в прохладной водичке. Но самое страшное – рефлекторное удушье и гипервентиляция легких. Это шоковое состояние, при котором человек моментально оказывается под водой. В этот момент происходит дезориентация, и пловец не понимает, где поверхность воды. Через пару минут происходит потеря контроля над мышцами. Спастись самостоятельно в таком состоянии почти невозможно», – сказали в Мособлпожспасе.