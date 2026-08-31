Свыше 550 жителей Подмосковья стали участниками акции по диагностике рака кожи

31 августа 2026, 18:10

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В августе в Московской области проходила акция, в ходе которой все желающие могли проверить свои родинки. Участниками стали более 550 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.





Мобильные диагностические пункты Московского областного кожно-венерологического диспансера работали в Мытищах, Клину, Егорьевске, Красногорске, Щёлкове, Домодедове и Орехово-Зуеве.

«Среди злокачественных заболеваний кожи меланома особенно агрессивна. Однако её раннее обнаружение значительно повышает результативность лечения и минимизирует риски для пациента. Весь август наши врачи проводили выездные акции по проверке родинок. Участие в них приняли 556 человек. У 31 выявили подозрение на злокачественное новообразование, у 68 – другие патологии. Всем рекомендовали пройти дополнительное обследование», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.