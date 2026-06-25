Чемпионат России по городошному спорту собрал в Подольске более 120 спортсменов

25 июня 2026, 11:50

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Национальный чемпионат по городошному спорту проходит на стадионе «Труд» в Подольске. В турнире принимают участие свыше 120 спортсменов из 16 российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Турнир, в программу которого входят классические и европейские городки, начался 24 июня и завершится 3 июля.



