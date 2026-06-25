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Чемпионат России по городошному спорту собрал в Подольске более 120 спортсменов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Национальный чемпионат по городошному спорту проходит на стадионе «Труд» в Подольске. В турнире принимают участие свыше 120 спортсменов из 16 российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Турнир, в программу которого входят классические и европейские городки, начался 24 июня и завершится 3 июля.

«В числе участников три заслуженных мастера спорта и 56 мастеров спорта России и СССР. Представители Подольска выступают за сборню Подмосковья», — говорится в сообщении.
Округ принимает городошный чемпионат России уже в третий раз. Здесь также проводят детские турниры и соревнования атлетов серебряного возраста. А в сентябре в Подольске состоится Кубок России по городкам.
Лев Каштанов

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