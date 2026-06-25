Чемпионат России по городошному спорту собрал в Подольске более 120 спортсменов
Национальный чемпионат по городошному спорту проходит на стадионе «Труд» в Подольске. В турнире принимают участие свыше 120 спортсменов из 16 российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Турнир, в программу которого входят классические и европейские городки, начался 24 июня и завершится 3 июля.
Округ принимает городошный чемпионат России уже в третий раз. Здесь также проводят детские турниры и соревнования атлетов серебряного возраста. А в сентябре в Подольске состоится Кубок России по городкам.«В числе участников три заслуженных мастера спорта и 56 мастеров спорта России и СССР. Представители Подольска выступают за сборню Подмосковья», — говорится в сообщении.