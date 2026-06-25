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Власти Пушкинского округа провели в Ивантеевке встречу с сотрудниками «Водоканала»

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Выездную администрацию провёл в Ивантеевке глава Пушкинского округа Максим Красноцветов и другие представители муниципальных властей с работниками предприятия «Водоканал». Об этом сообщает пресс-служба округа.



Основными темами встречи стало содержание общественных территорий и дорог, земельно-имущественные отношения, образование и благоустройство.

«Формат выездной администрации позволил сотрудникам «Водоканала» обсудить с властями насущные вопросы без отрыва от рабочего процесса», — говорится в сообщении.
По итогам встречи Максим Красноцветов поблагодарил всех её участников за уделённое время и конструктивный диалог.

Ранее сообщалось, что школьница из Ивантеевки сдала на 100 баллов ЕГЭ по обществознанию.
Лев Каштанов

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