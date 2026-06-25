Власти Пушкинского округа провели в Ивантеевке встречу с сотрудниками «Водоканала»
Выездную администрацию провёл в Ивантеевке глава Пушкинского округа Максим Красноцветов и другие представители муниципальных властей с работниками предприятия «Водоканал». Об этом сообщает пресс-служба округа.
Основными темами встречи стало содержание общественных территорий и дорог, земельно-имущественные отношения, образование и благоустройство.
«Формат выездной администрации позволил сотрудникам «Водоканала» обсудить с властями насущные вопросы без отрыва от рабочего процесса», — говорится в сообщении.По итогам встречи Максим Красноцветов поблагодарил всех её участников за уделённое время и конструктивный диалог.
Ранее сообщалось, что школьница из Ивантеевки сдала на 100 баллов ЕГЭ по обществознанию.