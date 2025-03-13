Булыкин: РФС сделает всё возможное для заполнения трибун на матче с Гренадой

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Сборная России в марте проведёт товарищеский матч против соперников из Гренады. Бывший нападающий московского Динамо, немецкого Байера из Леверкузена и национальной команды Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от этой игры.
В разговоре с сетевым изданием «РБ Спорт» бывший футболист отметил, что ожидать какого-то ажиотажа среди зрителей по поводу этого матча не приходится, учитывая невысокий статус соперника. Тем не менее, он выразил уверенность, что Российский футбольный союз сделает всё возможное, чтобы трибуны на игре были заполнены.
Он подчеркнул, что, хотя соперник далеко не самый сильный, зато у болельщиков будет возможность посмотреть на игру лучших российских футболистов. Спортсмен также выразил надежду, что те, кто выйдет на поле, порадуют зрителей яркой игрой и забитыми голами.
Сборная России примет команду Гренады на стадионе «Динамо» в Москве. Игра состоится 19 марта. А 25 марта на этой же спортивной арене подопечные Валерия Карпина сыграют против сборной Замбии.
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«РФС сделает все, чтобы трибуны были заполнены. Приложат максимум усилий, чтобы люди пришли посмотреть на нашу сборную. Возможно, будут какие-то интересные программы вокруг игры, чтобы зрителям было комфортно и увлекательно. Народ все же истосковался по международным матчам», — сказал Булыкин.
Он подчеркнул, что, хотя соперник далеко не самый сильный, зато у болельщиков будет возможность посмотреть на игру лучших российских футболистов. Спортсмен также выразил надежду, что те, кто выйдет на поле, порадуют зрителей яркой игрой и забитыми голами.
Сборная России примет команду Гренады на стадионе «Динамо» в Москве. Игра состоится 19 марта. А 25 марта на этой же спортивной арене подопечные Валерия Карпина сыграют против сборной Замбии.
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Александр Бойцов