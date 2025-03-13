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Булыкин: РФС сделает всё возможное для заполнения трибун на матче с Гренадой

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Сборная России в марте проведёт товарищеский матч против соперников из Гренады. Бывший нападающий московского Динамо, немецкого Байера из Леверкузена и национальной команды Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от этой игры.
В разговоре с сетевым изданием «РБ Спорт» бывший футболист отметил, что ожидать какого-то ажиотажа среди зрителей по поводу этого матча не приходится, учитывая невысокий статус соперника. Тем не менее, он выразил уверенность, что Российский футбольный союз сделает всё возможное, чтобы трибуны на игре были заполнены.

«РФС сделает все, чтобы трибуны были заполнены. Приложат максимум усилий, чтобы люди пришли посмотреть на нашу сборную. Возможно, будут какие-то интересные программы вокруг игры, чтобы зрителям было комфортно и увлекательно. Народ все же истосковался по международным матчам», — сказал Булыкин.

Он подчеркнул, что, хотя соперник далеко не самый сильный, зато у болельщиков будет возможность посмотреть на игру лучших российских футболистов. Спортсмен также выразил надежду, что те, кто выйдет на поле, порадуют зрителей яркой игрой и забитыми голами.

Сборная России примет команду Гренады на стадионе «Динамо» в Москве. Игра состоится 19 марта. А 25 марта на этой же спортивной арене подопечные Валерия Карпина сыграют против сборной Замбии.

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«Выхожу приносить пользу»: Дзюба спокойно оценивает свою голевую серию
Артём Дзюба: Своей основной задачей считаю приносить пользу команде
13 марта 2025, 17:37

Артём Дзюба (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

В матче четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России нападающий «Акрона» из Тольятти Артём Дзюба забил гол в ворота своей бывшей команды — московского «Спартака». Таким образом, новоиспечённый рекордсмен российского футбола отличился в четвёртой игре подряд.
В разговоре с сетевым изданием Metaratings.ru форвард довольно спокойно оценил свою результативную серию. Он подчеркнул, что, когда выходит на поле, своей основной задачей считает приносить пользу команде и делать всё для её победы. Артём также вспомнил поступок Овечкина, который не стал забивать в пустые ворота, чтобы сократить отставание по голам от Гретцки, погоню за рекордом которого продолжает, а помог отличиться партнёру.

«Очень понравилось то, что сделал Овечкин в последнем матче «Вашингтона», получил удовольствие, когда он отдал пас на хет-трик Протасу. За что я еще Кучерова люблю – рядом с ним поставь любого, и он начинает играет по-другому», — сказал Дзюба.

Лучший бомбардир в истории российского футбола пояснил, что во всех командах, которых играл, он стремился наладить связи с партнёрами, установить какую-то внутреннюю «химию», и такие связки всегда получалось нарабатывать, что шло во благо команде.

«Я не ставлю задачу забивать, я стремлюсь выйти на поле и принести пользу, получить удовольствие, чтобы и зрителям приятно было — мне же не так много осталось играть», — заключил Артём Дзюба.

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#футбол
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«Я реально устал»: Дмитрий Бивол рассказал о высокой нагрузке за последние 14 месяцев
Чемпион мира Дмитрий Бивол рассказал о тяжёлой нагрузке за последние 14 месяцев
13 марта 2025, 16:55

Дмитрий Бивол (Фото: Инстаграм* @bivol_d)

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе признался, что за последние полтора года его сильно утомили бои и тренировки. По его словам, за последние 14 месяцев он провёл четыре топовых поединка, что довольно много.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru боксёр подчеркнул, что его вымотали не два последних боя с Артуром Бетербиевым, которого он назвал самым опасным соперником на сегодняшний день, а последние четыре. Ведь каждый поединок требует специальной тщательной подготовки, долгих тренировок, изучения тактики соперника с тренерским штабом.

«Признаюсь, я реально сильно устал. Начиная с декабря месяца 2023 года, за 14 месяцев я провел четыре боя. Это много. Плюс последние два поединка были рядом друг от друга», — сказал Бивол.

Тем не менее, отметил спортсмен, наряду с физической и эмоциональной усталостью, появилась также какая-то внутренняя уверенность, ощущение моральной победы над собой.

«Конечно, физически тело износил. Эмоционально напряженность тоже есть. Но одновременно чувствую себя намного сильнее морально. Я сумел пройти определенные этапы в своей жизни: поражение, вернуться, тренироваться. Значит, я был способен на это. Судьба дала такие испытания. И я их прошел на сегодня. Ждем новых», — заключил чемпион мира.

Напомним, в декабре 2023 года Бивол судейским решением одолел Линдона Артура, в июне следующего года нокаутировал Малика Зинада. В октябре 2024-го и в феврале 2025-го Дмитрий провел бои с Артуром Бетербиевым. Первая встреча завершилась спорным поражением Дмитрия, а во второй он взял убедительный реванш.

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Бухаров: Дзюба заслужил побить рекорд по голам за сборную, но Карпин его не вызовет
Бухаров: Дзюба при Карпине не сможет превзойти Кержакова по голам за сборную
13 марта 2025, 15:29

Артём Дзюба (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Бывший нападающий казанского «Рубина», питерского «Зенита» и сборной страны Александр Бухаров прокомментировал достижение Артёма Дзюбы, установившего рекорд по голам за карьеру среди российских футболистов. Экс-игрок считает, что стать лучшим бомбардиром сборной тот не сможет.
В эксклюзивном интервью порталу Metaratings.ru Бухаров признался, что следит за карьерой и достижениями Дзюбы, который в матче 20-го тура МИР Российской премьер-лиги забил свой 234-й мяч за карьеру и превзошёл результат Александра Кержакова, у которого 233 гола. А уже в следующем матче форвард, выступающий ныне за «Акрон» из Тольятти, в матче на Кубок России отличился снова, забив своей бывшей команде — московскому «Спартаку». Расставание игрока и клуба вышло не очень хорошим, так что для Артёма этот гол, скорее всего, имел особую ценность.

Бывший форвард считает, что своей игрой, всей карьерой и рекордным результатом Дзюба безусловно заслужил право обновить и рекорд по голам за сборную России. Но при нынешнем руководстве сборной Артёму туда путь заказан, полагает Бухаров.

«Думаю, Карпин его не вызовет. Но, возможно, вызовет другой тренер. Дзюбе важно быть в форме», — заключил экс-футболист.

Напомним, 36-летний Артём Дзюба и завершивший карьеру игрока в 34 года Александр Кержаков забили в ворота соперников сборной России по 30 мячей. Контракт Валерия Карпина в качестве наставника главной команды страны рассчитан до лета 2028 года. Дзюбе будет 39 лет.

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#право
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#футболист
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Ряды «Спартака» может пополнить нападающий молодёжной сборной Ирана Реза Гандипур
Нападающий молодёжной сборной Ирана Реза Гандипур может стать игроком «Спартака»
13 марта 2025, 13:28

Фото: istockphoto/FotografieLink

В столичный «Спартак» может перейти нападающий молодёжной сборной Ирана Реза Гандипур. Услуги 19-летнего футболиста предложили «красно-белым» его агенты.
Сумма потенциального трансфера молодого форварда может составлять до одного миллиона евро, сообщает сетевое издание Metaratings.ru. Его зарплата в «Спартаке» будет в районе 450 тысяч евро в год. В настоящее время Гандипур выступает на родине за клуб «Малаван», но на правах аренды. Права на футболиста молодёжной сборной страны принадлежат другому иранскому клубу — «Пайкан».

В настоящее время представители игрока анализируют все возможные варианты продолжения его карьеры. Сообщается, что интерес к нему проявляют несколько клубов из нижней части российского чемпионата. Сам футболист считает, что готов к переезду в Российскую премьер-лигу и к новым вызовам.

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Стали известны все пары участников 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов
13 марта 2025, 09:04

Фото: istockphoto/LeoTroyanski

Сегодня поздно ночью определились все пары участников 1/4 финала главного клубного турнира Старого света — футбольной Лиги чемпионов. Последним четвертьфиналистом стал мадридский «Реал», обыгравший в серии пенальти земляков из «Атлетико».
Интересно, что главные противостояния в 1/8 финала развивались по похожему сценарию. В первом матче на «Ливерпуль» со счётом 1:0 обыграл соперников из «Пари Сен-Жермен», в ответной игре с таким же счётом победили парижане, причём сделали это на выезде. Всё решалось в серии пенальти, где точнее оказались футболисты клуба из столицы Франции.

Две мадридские команды в своих матчах меняли только стадионы. На «Сантьяго Бернабеу» победил «Реал» со счётом 2:1. В ответной игре на «Стадио Метрополитано» Конор Галахер из «Атлетико» уже на первой минуте уравнял шансы команд по итогам противостояния. Больше зрители ни в основное, ни в дополнительное время забитых мячей не увидели, а в серии пенальти игроки королевского клуба били без промаха, а вот их соперники ошиблись дважды.

Все пары 1/4 Лиги чемпионов выглядят так: «Арсенал» (Англия) — «Реал» (Испания); «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Астон Вилла» (Англия); «Барселона» (Испания) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия); «Бавария» (Германия) — «Интер» (Италия). Первые матчи пройдут 8 и 9 апреля ответные — 15 и 16 апреля.

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