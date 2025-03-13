«Выхожу приносить пользу»: Дзюба спокойно оценивает свою голевую серию

Артём Дзюба (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)
В матче четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России нападающий «Акрона» из Тольятти Артём Дзюба забил гол в ворота своей бывшей команды — московского «Спартака». Таким образом, новоиспечённый рекордсмен российского футбола отличился в четвёртой игре подряд.
В разговоре с сетевым изданием Metaratings.ru форвард довольно спокойно оценил свою результативную серию. Он подчеркнул, что, когда выходит на поле, своей основной задачей считает приносить пользу команде и делать всё для её победы. Артём также вспомнил поступок Овечкина, который не стал забивать в пустые ворота, чтобы сократить отставание по голам от Гретцки, погоню за рекордом которого продолжает, а помог отличиться партнёру.
Лучший бомбардир в истории российского футбола пояснил, что во всех командах, которых играл, он стремился наладить связи с партнёрами, установить какую-то внутреннюю «химию», и такие связки всегда получалось нарабатывать, что шло во благо команде.
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«Очень понравилось то, что сделал Овечкин в последнем матче «Вашингтона», получил удовольствие, когда он отдал пас на хет-трик Протасу. За что я еще Кучерова люблю – рядом с ним поставь любого, и он начинает играет по-другому», — сказал Дзюба.
Лучший бомбардир в истории российского футбола пояснил, что во всех командах, которых играл, он стремился наладить связи с партнёрами, установить какую-то внутреннюю «химию», и такие связки всегда получалось нарабатывать, что шло во благо команде.
«Я не ставлю задачу забивать, я стремлюсь выйти на поле и принести пользу, получить удовольствие, чтобы и зрителям приятно было — мне же не так много осталось играть», — заключил Артём Дзюба.
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Непомнящий оценил игру Дзюбы
Александр Бойцов