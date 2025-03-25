Подмосковные спортсмены победили на соревнованиях по синхронному плаванию

За первые два месяца года экспорт мороженого, произведенного в Подмосковье, вырос на 18,6 % в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этот период региональные предприятия отправили за границу более 599 тонн данной продукции, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.