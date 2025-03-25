Подмосковные спортсмены победили на соревнованиях по синхронному плаванию

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
1 из 2
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
2 из 2
Подмосковные спортсмены завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Жемчужина Югры», что позволило им занять первое место в общекомандном зачете, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Кроме того, в рамках соревнований прошел этап Гран-при, являющийся отбором на VI летнюю Спартакиаду молодежи России 2025 года. Подмосковные юниоры завоевали 2 золотые и 2 серебряные медали.
В составе команды Московской области выступали синхронистки и синхронисты из регионального Училища олимпийского резерва № 4 и СШОР по водным видам спорта.
В турнире приняли участие более 170 спортсменов из 16 регионов России. «Жемчужина Югры» и этап Гран-при среди мужчин, женщин, юниоров 15-20 лет и юниорок 15-19 лет проходили с 20 по 22 марта.
Соревнования были организованы в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Подмосковные теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в ¼ финала турнира в Майами
Подмосковные спортсмены выиграли 9 медалей на турнире в Дубае
Юные футболисты школы «Абсолют» стали чемпионами международного турнира
В составе команды Московской области выступали синхронистки и синхронисты из регионального Училища олимпийского резерва № 4 и СШОР по водным видам спорта.
В турнире приняли участие более 170 спортсменов из 16 регионов России. «Жемчужина Югры» и этап Гран-при среди мужчин, женщин, юниоров 15-20 лет и юниорок 15-19 лет проходили с 20 по 22 марта.
Соревнования были организованы в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Читайте также:
Подмосковные теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в ¼ финала турнира в Майами
Подмосковные спортсмены выиграли 9 медалей на турнире в Дубае
Юные футболисты школы «Абсолют» стали чемпионами международного турнира
Дайана Хусинова