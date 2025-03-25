Подмосковные спортсмены выиграли 9 медалей на турнире в Дубае

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Представители Московской области в составе национальной сборной завоевали девять медалей на международных соревнованиях Dubai International Aquatics Championship. В активе спортсменов пять золотых, три серебряных и одна бронзовая награда, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В юниорских соревнованиях Спартак Гаркуша стал двукратным победителем, заняв первое место в прыжках с 10-метровой вышки и 3-метрового трамплина, а также завоевал «бронзу» на 1-метровом трамплине. Илья Надеев принес команде «золото» в прыжках с 1-метрового трамплина, а также две «серебряные» награды в дисциплинах «вышка 10 м» и «трамплин 3 м».
Виктория Казанцева стала чемпионкой в прыжках с 10-метровой вышки и 3-метрового трамплина, а также заняла второе место на 1-метровом трамплине.
В общем зачете российские спортсмены завоевали 20 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей. В составе национальной сборной выступали 18 атлетов.
Турнир прошел с 21 по 23 марта 2025 года в Дубае (ОАЭ) и собрал участников из России, Великобритании, Новой Зеландии, Монако и ОАЭ.
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Виктория Казанцева стала чемпионкой в прыжках с 10-метровой вышки и 3-метрового трамплина, а также заняла второе место на 1-метровом трамплине.
В общем зачете российские спортсмены завоевали 20 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей. В составе национальной сборной выступали 18 атлетов.
Турнир прошел с 21 по 23 марта 2025 года в Дубае (ОАЭ) и собрал участников из России, Великобритании, Новой Зеландии, Монако и ОАЭ.
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Дайана Хусинова