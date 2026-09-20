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Чемпионат России по стрельбе из ружья собрал под Серпуховом более ста спортсменов

оригинал Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Валерий Гореловский

В деревне Большая Городня под Серпуховом на Центральном стрельбище Федерации практической стрельбы России прошёл чемпионат по стрельбе из ружья. В соревнованиях участвовали более ста спортсменов со всей страны, рассказал главный судья чемпионата Александр Юничкин



Стрелки по очереди выполняли 20 упражнений. В последний день участники состязались в личном зачёте, а на завершающем этапе перешли к дуэльной стрельбе.

«Возраст участников самый разный – от молодых людей до пенсионеров. Мужчины и женщины соревнуются на равных. Мужчин, конечно, больше, но женщины очень часто не уступают ни в мастерстве, ни в скорости», – подчеркнул судья.
Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Валерий Гореловский

После завершения соревновательной части состоится награждение победителей. Организаторы дополнительно вручат дипломы спортсменам, занявшим с первого по десятое места в каждом классе.
Лора Луганская

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