Чемпионат России по стрельбе из ружья собрал под Серпуховом более ста спортсменов
В деревне Большая Городня под Серпуховом на Центральном стрельбище Федерации практической стрельбы России прошёл чемпионат по стрельбе из ружья. В соревнованиях участвовали более ста спортсменов со всей страны, рассказал главный судья чемпионата Александр Юничкин
Стрелки по очереди выполняли 20 упражнений. В последний день участники состязались в личном зачёте, а на завершающем этапе перешли к дуэльной стрельбе.
«Возраст участников самый разный – от молодых людей до пенсионеров. Мужчины и женщины соревнуются на равных. Мужчин, конечно, больше, но женщины очень часто не уступают ни в мастерстве, ни в скорости», – подчеркнул судья.
После завершения соревновательной части состоится награждение победителей. Организаторы дополнительно вручат дипломы спортсменам, занявшим с первого по десятое места в каждом классе.