Чемпионат России по стрельбе из ружья собрал под Серпуховом более ста спортсменов

20 сентября 2026, 15:32

оригинал Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Валерий Гореловский

В деревне Большая Городня под Серпуховом на Центральном стрельбище Федерации практической стрельбы России прошёл чемпионат по стрельбе из ружья. В соревнованиях участвовали более ста спортсменов со всей страны, рассказал главный судья чемпионата Александр Юничкин





Стрелки по очереди выполняли 20 упражнений. В последний день участники состязались в личном зачёте, а на завершающем этапе перешли к дуэльной стрельбе.

«Возраст участников самый разный – от молодых людей до пенсионеров. Мужчины и женщины соревнуются на равных. Мужчин, конечно, больше, но женщины очень часто не уступают ни в мастерстве, ни в скорости», – подчеркнул судья.